Am Donnerstag, 10. Oktober, dem "Welttag des Sehens", bleiben im Sehbehinderten- und Blindenzentrum Südbayern (SBZ) abends die Lichter aus. Der "Treffpunkt SBZ" präsentiert "Trio Zahg in the Dark". Dem Publikum wird Kino im Kopf geboten. Nur das Hören und eine fantasievolle Vorstellungskraft schaffen ein bildhaftes Erlebnis. Das Trio besteht aus Tobias Reinsch am Klavier, Stefan Berger am Kontrabass und Matthias Fischer am Schlagzeug. Passend zu einigen Kompositionen hat Angelika Eschkötter, Lehrerin am SBZ, zusammen mit blinden und sehbehinderten Jugendlichen aus der Edith-Stein-Schule farbenreiche Mythen und Sagen ausgewählt. Einlass ist um 18.30 Uhr im Südturm des SBZ, Pater-Setzer-Platz 1. Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.