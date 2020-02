Wer Freude an guten Filmen, Gesang und Musik hat, an den richtet sich die Einladung der "SingStars" und des Sängerkreises Lohhof. Sie zeigen am Dienstag, 25. Februar von 17 Uhr an den Film "Die Kinder des Monsieur Mathieu" im Grünen Saal im Haus der Vereine, Birkenstraße 2. Hintergrund ist der Wunsch des Chorleiters Andreas Lübke, der mit dem Kinder- und Jugendchor "SingStars" die Stücke aus dem Film einüben möchte. Damit Eltern und Kinder wissen, worum es in der berührenden Geschichte aus dem Nachkriegsjahr 1949 geht, wird der Film nun gezeigt. Die Vorführung ist kostenlos und der Verein spendiert jeweils ein Glas Prosecco, Orangensaft oder Wasser. Anmeldungen bei meyerlissy@web.de oder telefonisch unter 089-310 48 02.

© SZ vom 21.02.2020 / SZ Feedback