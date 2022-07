Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Unterschleißheim hat einen Museumsleiter. Die Stadt hat zum 1. Oktober für diesen auch einen Nachfolger. Doch ein Museum hatte und hat sie nicht. Mit dieser bitteren Wahrheit hat Kulturamtsleiterin Daniela Benker am Donnerstagabend die Mitglieder des Kulturausschusses konfrontiert. Sie berichtete davon, dass nach jahrelanger Planung und auch nach einigen Umbauten, die in den geplanten Museumsräumen bereits erfolgt sind, das Landratsamt einen Betrieb in den in der Vergangenheit auch schon genutzten Räumen niemals förmlich erteilt habe. "Das Museum war seit seiner Einweihung nie genehmigt", sagte sie. Benker bezog sich dabei auf eine Einweihung vor Jahren in einer ersten Fassung. Die Einweihung des neuen Museums, jetzt mit museumspädagogischem Konzept, war 2020 und 2021 schon anvisiert. Jetzt steht sie völlig in den Sternen.

Die Geschichte des Aufbaus des am Rathausplatz geplanten Museums dürfte dereinst selbst zu den interessanteren Kapiteln der Stadthistorie gehören. Die Anfänge gehen auf den Kulturreferenten, Heimatforscher und Stadtarchivar Wolfgang Christoph (1932-2022) zurück, der es 1997 als "Ortsgeschichtliche Sammlung" begründete. Daraus wurde das Heimatmuseum Unterschleißheim, dessen Sammlung vor allem Gegenstände und Dokumente aus der Zeit prägten, als Unterschleißheim ein Bauerndorf war. Die Stadt erwarb weitere Sammlungen und Objekte. Ein bedeutendes Konvolut von 24 Gemälden vor allem aus dem frühen 19. Jahrhundert kam durch eine Schenkung dazu. Ein modernes Stadtmuseum sollte das alles, auch mit einem hinterlegten digitalen Konzept präsentieren. Parallel zum analogen Museum wird an einer sogenannten "Museumsmaschine" gearbeitet, in der die Dauerausstellung mit all ihren Objekten, Texten und auch Filmen Eingang finden soll. Damit kommt man gut voran.

Detailansicht öffnen Kulturamtsleiterin Daniela Benker muss wieder einmal schlechte Nachrichten verarbeiten. (Foto: Stephan Rumpf)

Nicht so aber mit den Plänen für ein begehbares Museum im Obergeschoss des Gebäudekomplexes, in dem sich auch die Gastronomie des Bürgerhauses befindet. Einen herben Rückschlag gab es schon im Oktober 2021, als Defizite beim Brandschutz bekannt wurden. Die Forderung stand plötzlich im Raum, massive Brandschutztüren in die bereits offen, mit attraktiven Durchblicken gestalteten Räumlichkeiten einbauen zu müssen. Dabei hatte man damals eine feierliche Museumseröffnung bereits im Blick. Im Zuge dieser neuen Entwicklung kam es stattdessen zu einer Entfremdung zwischen Museumsleiter Stephan Bachter und der Stadt. Der Arbeitsvertrag wurde aufgelöst, und er läuft jetzt Ende September aus. Nun präsentierte Kulturamtsleiterin Benker, dass beim Brandschutz eine Lösung auf dem Weg sei, wie sie sagte. Gelöst aber ist aber auch dieses Problem nicht. Auf Nachfragen aus dem Ausschuss ergänzte sie dazu: "Es ist noch kein Stempel drauf."

Detailansicht öffnen Stephan Bachter übernahm einst die Aufgabe von Wolfgang Christoph die Aufgabe, ein Museum aufzubauen. (Foto: Robert Haas)

Tatsächlich herrscht im Rathaus mittlerweile große Verunsicherung, wie es mit den Museumsplänen überhaupt weitergehen wird. Die fehlende Betriebsgenehmigung droht alles auf den Kopf zu stellen. Aufklärung über deren Erteilung und mögliche Auflagen wird Benker zufolge von einem Schreiben aus dem Landratsamt in den nächsten Tagen erwartet. "Im Moment ist Warten angesagt", sagte sie. Wie Bürgermeister Christoph Böck (SPD) erläuterte, kann sich als weiterer Punkt die Frage stellen, wie viele Stellplätze für die Einrichtung mit Publikumsverkehr nachgewiesen werden müssen. Und schließlich, so hieß es, könnte sich die Brandschutzfrage dann ganz zum Schluss noch einmal neu stellen, wenn alle Fakten auf dem Tisch liegen.

An Informationen über eine Betriebserlaubnis für das Museum zu kommen, hat sich als schwierig erwiesen. Man stieg tief in die Archive hinab, wie es sonst Historiker es zu tun pflegen. Benker zufolge fand man in alten Akten im Landratsamt einen Bauantrag zum Museum aus dem Jahr 2007, der auch genehmigt worden sei, wie Bürgermeister Böck sagte, aber formal nicht ganz abgearbeitet wurde. Manches sei aus unbekannten Gründen nicht umgesetzt worden, sagte Benker. So auch der Punkt mit den Brandschutztüren, die vergangenes Jahr schon das Projekt zurückwarfen. Im Archiv im Rathaus fand man zu dem Bauantrag passend auch einige Rechnungen.

Zumindest online sollen die vorhandenen Objekte abrufbar sein

Weil der Museumsumbau nicht vorankommt, ist laut Benker auch unklar, wo der neue Museumsleiter im Oktober sein Büro haben wird. Dafür zeigte sich sein Vorgänger Stephan Bachter am Donnerstag bereit, eventuell über einen Zusatzvertrag am Aufbau des virtuellen Museums mitzuwirken. "Diese Museumsmaschine wird funktionieren", sagte Bachter, der zuletzt viel Zeit auf Recherche und Textarbeit verwendet hatte.

Benker strich den bisher schon erlangten Erkenntnisgewinn heraus. Ein Beispiel: Vieles aus der gar nicht so fernen Vergangenheit als Ort im Dachauer Moos droht, verloren zu gehen. Ein altes Bild zeigt ein mit Reet gedecktes Mooshäusl. Und so machte man sich auf, über einen Experten am Bauernhofmuseum Glentleiten zu klären, wie verbreitet diese Reetdächer im Münchner Norden einst waren. Die Objekte im Fundus werden gerade professionell fotografiert. Online kann das in absehbarer Zeit abgerufen werden. Aber: "Ein analoges Museum", sagte Bachter, "gibt es nicht, ob es kommt, weiß ich nicht".