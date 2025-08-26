Die Pläne für das Rechenzentrum in Unterschleißheim werden durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz angetrieben. Die größte Herausforderung für den Betrieb der riesigen Computerserver ist auch im Raum München die Versorgung mit sauberem Strom.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Das Urlaubsfoto ist schnell gemacht. Im nächsten Moment ist es hochgeladen ins Netz. Und kaum ist man zurück zuhause, läuft auch hier ohne Cloud-Anwendungen und Künstlicher Intelligenz nichts mehr. Gleiches gilt für Verwaltungen, Schulen und Firmen. Dafür braucht man im Raum München verstärkt Rechenzentren. Aber die haben seinen Preis. In Unterschleißheim entsteht mit dem „DCMUC1“ gerade eine Anlage, die mehr Strom frisst als der Rest der 30 000-Einwohner-Stadt.