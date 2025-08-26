Das Urlaubsfoto ist schnell gemacht. Im nächsten Moment ist es hochgeladen ins Netz. Und kaum ist man zurück zuhause, läuft auch hier ohne Cloud-Anwendungen und Künstlicher Intelligenz nichts mehr. Gleiches gilt für Verwaltungen, Schulen und Firmen. Dafür braucht man im Raum München verstärkt Rechenzentren. Aber die haben seinen Preis. In Unterschleißheim entsteht mit dem „DCMUC1“ gerade eine Anlage, die mehr Strom frisst als der Rest der 30 000-Einwohner-Stadt.
IT-BrancheEin Rechenzentrum mit dem Stromverbrauch einer Stadt
Lesezeit: 6 Min.
Die Pläne für das Rechenzentrum in Unterschleißheim werden durch Digitalisierung und Künstliche Intelligenz angetrieben. Die größte Herausforderung für den Betrieb der riesigen Computerserver ist auch im Raum München die Versorgung mit sauberem Strom.
Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim
Einbrüche im Münchner Süden:„Es ist kein Geheimnis mehr, dass hier was zu holen ist“
Viele Bewohner der wohlhabenden Münchner Vororte Grünwald und Pullach haben Angst vor Einbrechern. Der neue Polizeichef Jörg Greiner will dagegen ankämpfen, unter anderem mit der Reiterstaffel. Wie sicher ist die Gegend?
Lesen Sie mehr zum Thema