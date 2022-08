Eine 23 Jahre alte Motorradfahrerin ist am Montagnachmittag in Unterschleißheim von der Straße abgekommen und schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war die junge Frau aus München kurz vor 16 Uhr auf der Staatsstraße 2053 unterwegs. Obwohl sie nicht besonders schnell fuhr, verlor sie in einer Rechtskurve auf Höhe der Zufahrt zur Ingolstädter Landstraße aus unbekannter Ursache die Kontrolle über ihr Motorrad, geriet nach links auf den Grünstreifen und stürzte. Die 23-Jährige zog sich mehrere Brüche sowie eine Kopfverletzung zu und wurde vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Lebensgefahr bestand nach Angaben der Polizei nicht. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.