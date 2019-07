26. Juli 2019, 22:22 Uhr Unterschleißheim Moos-Haide-Park im Alleingang

Auch wenn ein möglicher Moos-Haide-Park zu Teilen auf Oberschleißheimer Flur liegen würde - Unterschleißheim geht ihn jetzt alleine an, ohne Beteiligung der Nachbargemeinde. Er habe die Vorarbeiten für die beschlossene Machbarkeitsstudie in Auftrag gegeben, berichtete Bürgermeister Christoph Böck (SPD) am Donnerstagabend dem Stadtrat, "auch ohne Oberschleißheim". Die Nachbargemeinde hatte in ihrer Gemeinderatssitzung zwei Tage zuvor eine mögliche Beteiligung ohne weitere Perspektive von der Tagesordnung abgesetzt. Oberschleißheim will vorrangig eigene Pläne auf den potenziellen Flächen verfolgen. Aus Reihen der CSU wurde ein Park-Projekt grundsätzlich kritisch gesehen. Im Unterschleißheimer Rathaus nannte Jürgen Radtke (Grüne) die Oberschleißheimer Debatte "erstaunlich". Die dort vorgebrachten Argumente zeugten "in großen Teilen von Unwissenheit über das Projekt". Es bestehe offenbar viel Aufklärungsbedarf.