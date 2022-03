Die künftige Montessori-Schule am Münchner Ring in Unterschleißheim erhält eine deutlich schmalere Zufahrt als ursprünglich geplant. Die zunächst vom Bauausschuss des Stadtrats bemängelte Erschließung des Geländes wurde neu überarbeitet und nun in einer gemeinsamen Sitzung von Bau- und Verkehrsausschuss einmütig gebilligt. Der ursprüngliche Plan hätte eine Erschließung vom Münchner Ring her auf kompletter Grundstücksbreite vorgesehen, worin die Stadträte den empfindlichen Nachteil sahen, dass dann die optische Beziehung zwischen Valentinspark und Waldfriedhof gekappt würde. Der bei der Planung umstandslos mit der Zufahrtsstraße versehene Grundstücksteil war zuvor im Flächennutzungsplan ausdrücklich als Grünzug deklariert worden.

Nun wurden diverse andere Erschließungsvarianten vorgestellt, wobei sich das Gremium eindeutig auf eine Variante festlegte. Dabei erfolgen Zu- und Abfahrt auf das Gelände nurmehr in einer kurzen Schleife, die weniger als ein Drittel der Straßenfront umfasst, nicht wie bisher die komplette Länge. Das strittige Sicht- und Grün-Eck wird damit komplett freigehalten. Ausdrücklich forderten die beiden Ausschüsse, die Planung noch dahingehend zu optimieren, dass trotz der Zu- und Abfahrt die Geh- und Radwege am Münchner Ring gefahrenfrei nutzbar bleiben. Die "Elterntaxis" zur neuen Montessori-Schule sollten im Idealfall gar nicht aufs Gelände geführt werden, sondern Ausstieg und Abholung am Münchner Ring organisiert werden, hieß es. Parkplätze auf dem Schulgelände sollen auf das rechtlich notwendige Minimum reduziert werden.