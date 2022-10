Mit einer Befragung will die Stadt das Mobilitätsverhalten ihrer Bürger in Erfahrung bringen - wenn das mal gut geht.

Kolumne von Claudia Wessel, Unterschleißheim

"Wo waren Sie am Freitag zwischen 10 und 14 Uhr?" Diese Frage kennt jeder Krimi-Liebhaber, denn sie wird so oder so ähnlich - "reine Routine" - allen Verdächtigen eines Mordfalls gnadenlos gestellt. "Da war ich mit meiner Sekretärin essen." Oder: "Ich war im Fitnesscenter", "ich habe mir Spaghetti gekocht" - solche Sätze kommen dann wie aus der Pistole geschossen. "Kann das jemand bezeugen?" Ja, der Kellner, der Trainer oder: Nein, ich lebe allein.

Verdächtig macht sich auf jeden Fall erstmal jeder, der zu schnell antwortet. Denn nicht nur Richter, die mit der Glaubwürdigkeit von Zeugenaussagen zu tun haben, wissen, wie sehr einen die Erinnerung trüben kann. Man könnte schwören, der Kerl, der das Messer zückte, hatte blonde Haare, dabei war er glatzköpfig, die verdächtige Person kam von links in einem grünen Audi, dabei kam sie mit einer gelben Vespa von rechts. Ganze Forschungszweige befassen sich mit diesem Phänomen der "false memories", der falschen Erinnerungen. Gedächtnisforscher gehen sogar davon aus, dass falsche Erinnerungen eher die Regel sind als die Ausnahme.

In Unterschleißheim kennt man diese Crux offensichtlich. Denn bevor man die Bürger im Nachhinein zu ihrem Mobilitätsverhalten befragt, kündigt die Stadt die Umfrage schon vorher auf ihrer Homepage an - inklusive genauer Fragestellung. Diese wird nämlich lauten: "Wie haben Sie sich am 20. Oktober fortbewegt?" Würde man dies erst am 21. Oktober oder die Tage danach fragen, käme vermutlich ein wahres Kuddelmuddel heraus. Indem man die Menschen schon vorher auf diesen Tag einschwört, besteht vielleicht die Chance, dass sie wahre Aussagen machen. Dann können sie vom frühen Morgen an mitschreiben, wie und wohin sie sich fortbewegen. Anders ist der Fragebogen auch gar nicht zu schaffen.

Als Beispiel fürs Ausfüllen schlägt die Stadt etwa vor: "USH Kastanienweg von 7.30 Uhr bis 7.35 Uhr, 0,7 Kilometer". So soll es den ganzen Tag weitergehen, immer mit Uhrzeit und genauer Entfernung. Die Ergebnisse erhält dann der Mobilitätsbeauftragte der Stadt, der mit einem Ingenieurbüro das Verkehrsverhalten der Unterschleißheimer analysieren wird. Die trickreichste Frage auf dem Bogen ist allerdings: "Verlief Ihr Tag wie immer?" Wer da Ja ankreuzt, hat nachweislich schon gelogen.