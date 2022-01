Die Stadt Unterschleißheim hat die Frist verlängert, in der Bürger über das Beteiligungs-Modul Consul ihre Meinung zum neuen Stadtquartier in Lohhof-Süd äußern können. Der Beteiligungszeitraum endet nun am Mittwoch, 19. Januar. Bisher haben sich laut Rathaus gut 360 Personen auf der neu von der Stadt eingerichteten Plattform angemeldet. Mehr als 4000 Seitenaufrufe wurden auf consul.unterschleissheim.de gezählt. Derzeit kann man sich über das Bauprojekt an der Kreuzstraße informieren, abstimmen, Vorschläge machen und mitdiskutieren. Später sollen weitere Projekte über Consul den Bürgern präsentiert werden. Gemeinsam mit einem Investor plant die Stadt zwischen dem bestehenden Wohngebiet an der Mallertshofener Straße und der Kreuzstraße ein neues Quartier. Die Stadt wird auf einem stadteigenen Streifen im westlichen Bereich unter anderem Wohnraum ermöglichen. Eine Umgehungsstraße von der Stadionstraße an dem neuen Baugebiet entlang zur Kreuzstraße ist geplant, um den Durchgangsverkehr aus der Mallertshofener, Haimhauser und Echinger Straße zu bringen. Eine Kindertagesstätte, Senioren-Wohnen, betreutes Wohnen und barrierefreies Wohnen sind geplant sowie Wohnraum für Familien.