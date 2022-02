Die MGC Projekt Unterschleißheim GmbH mit Sitz in Grünwald möchte mit der Stadt Unterschleißheim als Partner das neue Quartier mit dem Namen "Mehrgenerationen-Wohnen" an der Kreuzstraße in Lohhof-Süd entwickeln. Hinter der MGC steht als einer der Geschäftsführer Andreas Bader, der Chef der BG Immobiliengruppe in Eichenau, die bereits einige Seniorenzentren in der Region gebaut hat. Das Mehrgenerationen-Wohnen-Viertel soll aber nach ersten Skizzen über eine Einrichtung für Senioren hinaus auch Punkthäuser, Geschosswohnungen und Reihenhäuser sowie eine Kindertagesstätte, Ladengeschäfte und Grünflächen umfassen. Eine neue Straßenverbindung von der Kreuzstraße zur Stadionstraße ist geplant. Die Ausgestaltung all dessen ist noch weitgehend offen.

Mehr als 400 Bürger haben im neuen Dialog-Forum Consul bereits 31 Vorschläge zu Spiel- und Grünflächen geäußert und zur Straßenführung bis hin zu einzelnen Abbiegesituationen Tipps abgegeben. Nun wollen die Stadträte in einem Workshop Anfang März Leitlinien für das Projekt erarbeiten. Der Stadtrat hat beschlossen, dass die Fraktionen proportional zu ihrer Größe Vertreter in den Workshop entsenden. Die Grünen hatten zuletzt bemängelt, dass schon weitreichende Gedankenspiele für das Quartier angestellt würden, bevor überhaupt eine naturfachliche Prüfung des brachliegenden Gebiet erfolgt sei. Derweil hat die CSU ausdrücklich die Aussicht auf eine Verkehrsentlastung für das bestehende Wohnviertel in Lohhof-Süd begrüßt.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) sagte zu, in dem Workshop über alle wichtigen Aspekte wie Umwelt, Mobilität, Wohnen und Soziales reden zu wollen. Überhaupt gehe es um die Frage: "Wie soll das Leben dort stattfinden?" Die Mehrheit des Stadtrats lehnte es ab, wegen der Verkehrsproblematik zu der Beratung nach Wunsch der Grünen zusätzlich Referenten aus dem Bauamt dazu zu holen sowie, wie von der AfD gefordert, den Sprechern der Parteien im Stadtrat fix einen Platz im Workshop zuzusprechen. Gegen den Workshop sprachen sich FDP und AfD aus. Im vergangenen Dezember hat der Stadtrat beschlossen, einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen. Nun geht es darum, als Grundlage für weitere Diskussionen ein Konzept zu entwickeln.