Große Oper mit kleinen Figuren: Das Marionettentheater Bille in Unterschleißheim präsentiert am Samstag, 11. Februar, Wolfgang Amadeus Mozarts berühmtestes Bühnenwerk "Die Zauberflöte" erstmals in einer Neuinszenierung. Die abendfüllende Aufführung wird rund 150 Minuten dauern und ist für Besucher ab acht Jahren geeignet. Beginn der Premierenvorstellung ist um 19.30 Uhr. Für die Inszenierung zeichnen Franz Leonhard Schadt und Florian Bille verantwortlich, für Regie und Dramaturgie Wlada und Florian Bille. Figurenbau und Kostüme gehen ebenfalls auf Schadt zurück. Schauplatz der Premiere ist der Südturm des Sehbehindertenzentrums in Unterschleißheim, Raiffeisenstraße 25. Florian und Wlada Bille, das Chef-Duo des traditionsreichen Marionettentheaters, sind also nach mehreren Interimsunterkünften wieder an alter Stelle aktiv. Karten gibt es über www.marionettentheater-ush.de, München-Ticket oder eventim.de oder unter o89/150 21 68.