Der neue Förderverein will helfen, das Marionettentheater Bille zu erhalten und mit einer festen Spielstätte in Unterschleißheim zu etablieren.

Von Udo Watter, Unterschleißheim

Im Märchen "Das kalte Herz" von Wilhelm Hauff ist die Gier nach Geld und gesellschaftlicher Anerkennung das Leitmotiv und die Ursache für charakterliche Deformation und menschliche Selbstzerstörung: Der Protagonist, der arme Kohlenmunk-Peter, tauscht beim bösen Holländermichel sein Herz gegen einen kalten Stein ein, um fortan zwar ohne Gefühle, aber dafür im materiellen Reichtum zu leben. Er wird zum mitleidlosen Geizhals, vollbringt schlimme Taten, ehe er doch noch den Weg der Umkehr findet...

Das Marionettentheater Bille in Unterschleißheim hat "Das kalte Herz" in seinem Repertoire, es ist neben "Doktor Faust" das zweite Stück, das im Abendprogramm für Erwachsene und Jugendliche gezeigt wird. Derzeit kann in Unterschleißheim, wo traditionell die Kinder-Vorstellungen im Vordergrund stehen, zwar generell gespielt werden, aber nur unter den aktuellen Corona-Bedingungen und mit stark reduzierter Besucherzahl, "sodass die Einnahmen bei allem Engagement entsprechend niedrig ausfallen", wie Brigitte Knatz, die neue Vorsitzende des Fördervereins Freunde des Marionettentheaters Bille, klagt.

Bei ihr und ihren Mitstreitern ist es freilich anders als bei den Märchenfiguren in "Das kalte Herz" nicht egoistische Geldgier, wenn sie um finanzielle Hilfe bittet. Es geht um den Erhalt und die Zukunft des Theaters, das schon lange auf der Suche nach einer dauerhaften angemessenen Spielstätte ist.

Im vergangenen Jahr hatte der neue Förderverein bereits mehrfach um Unterstützung für das Marionettentheater Bille während des Lockdowns gebeten und sich über den Eingang zahlreicher Spenden freuen dürfen. "Mit viel Einsatz und Energie wollen wir das Theater und den Förderverein bekannter machen und diese ganz besondere Unterschleißheimer Attraktion unterstützen", schreibt Knatz in einer aktuellen Pressemitteilung. Konkret geht es auch darum, Vergrößerungen des Repertoires möglich zu machen. So sei es ein großer Wunsch der Familie Bille, die "Zauberflöte" zu inszenieren.

"Um diese Oper in ihrer ganzen Schönheit darbieten zu können, sind allerdings größere finanzielle Investitionen erforderlich", so Knatz, die mit ihrem Stellvertreter Peter März und Kassiererin Jolanta Wrobel den Vorstand des Fördervereins bilden. Da dieser noch nicht als gemeinnützig anerkannt ist, kann er bislang keine Spendenbescheinigungen ausstellen. "Wir hoffen trotzdem, dass zahlreiche Besucher und Fans des Theaters mithelfen wollen, das Theater zu erhalten und die Zauberflöte zu realisieren."

Im Januar bietet das Marionettentheater neben einer Inszenierung des "Doktor Faust" (15. Januar), die auf einer speziellen, in der Bille-Familie überlieferten Urfassung beruht, vor allem für Kinder geeignete Produktionen an wie "Rumpelstilzchen", "Aschenputtel", "Der gestiefelte Kater" oder "Der Froschkönig".

Nähere Informationen zum Theater und zum Förderverein gibt es unter www.marinettentheater-ush.de.