17. August 2018, 21:52 Uhr Unterschleißheim Märchen in vier Akten

Wie viele der von den Brüdern Grimm gesammelten Märchen bietet auch "Brüderchen und Schwesterchen" eine Spielwiese der Interpretationen. Die Geschichte von den beiden Geschwistern, die vor ihrer bösen Stiefmutter, einer Hexe, fliehen und erst nach viel Leid und Verwandlung wieder zusammen finden, rührt stark ans Unbewusste. Das Marionettentheater Bille Unterschleißheim zeigt das Stück zweimal an diesem Wochenende - und ob dabei tiefenpsychologische Erwägungen nun stärker angedeutet werden oder nicht - die Inszenierung ist natürlich kindgerecht und für Zuschauer ab drei Jahren geeignet. Das Märchen in vier Akten dauert rund 60 Minuten und beginnt am Samstag, 18., und Sonntag, 19. August, um 15 Uhr. Karten gibt es über www.muenchenticket.de.