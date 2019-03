7. März 2019, 21:55 Uhr Unterschleißheim Märchen in Sand

Sand ist nicht nur eine Ansammlung unzähliger immer gleicher Miniaturkristalle. Sand ist auch ein Gestaltungselement. Das offenbart sich bei den Live-Performances der aus der Ukraine stammenden Sandmalerin Svetlana Telbukh. Für sie stellt die Sandkunst eine Berufung dar. Auf der Bühne kreiert sie ganze Erzählungen voller Poesie. An diesem Freitag, 8. März, zeigt Telbukh im Bürgerhaus Unterschleißheim, Rathausplatz 1, "Die schönsten Märchen". Spannungsreich und von einer flüchtigen Leichtigkeit erscheinen all die bekannten Geschichten hier in höchst ungewohnter Ästhetik. Die Vorstellung beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Ticket Shop Unterschleißheim, Rathausplatz 1, t 310 09-200, und bei München Ticket.