Eine boshafte Hexenmeisterin, der unbedarfte Prinz Kunibert, eine Königin, die ständig weint, sowie eine Füchsin und eine Koboldin, die es faustdick hinter den Ohren haben - die jungen G'fildner zeigen am Wochenende das Märchen "Der entführte Zwergenhut" von Rosmarie Potzinger. Schauplatz ist am Samstag, 20. November, und Sonntag, 21. November, die Mehrzweckhalle in Unterschleißheim, Birkenstraße 2. Die Vorstellungen des Nachwuchses der G'fildner Bühne Lohhof beginnen um 15 Uhr. Es gelten die 2-G-Regeln. Karten zu fünf Euro gibt es im Vorverkauf bei Blumen Wildwuchs.