Nach vorläufiger Planung soll von 3. bis 12. Juni das 69. Lohhofer Volksfest über die Bühne gehen. Der Festplatz wird jedenfalls schon freigeräumt. Das Testzentrum in Unterschleißheim wird von dort auf die andere Straßenseite verlegt. Die Einrichtung steht von Samstag, 26. Februar, an auf dem Schotterplatz hinter der Therese-Giehse-Realschule zur Verfügung. Während der Umbauphase von Dienstag, 22. Februar, bis Freitag, 25. Februar, wird eine provisorische Testmöglichkeit für dringende Fälle im BRK-Heim am Furtweg eingerichtet. Auch in dieser Zeit läuft die Terminvereinbarung über die Seiten unter www.unterschleissheim.de/coronatests. Die neue Adresse des Testzentrums lautet vom 26. Februar an Stadionstraße 196 a.