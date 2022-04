Nach zwei Jahren pandemiebedingter Abstinenz bereitet sich Unterschleißheim auf das 69. Lohhofer Volksfest vor. Es soll von Freitag, 3. Juni, bis Sonntag, 12. Juni, laufen. Das Bier kommt von der Augustiner Brauerei München und die Maß kostet 8,80 Euro. Die Familie Fontenot mit Festwirtin Angelika Fontenot, die bereits als Betreiberin der Alm vom Volksfest bekannt ist, übernimmt die Festzeltgastronomie. Aus Lena's Alm wird Lena's Festzelt mit einem historischen Biergarten mit Blasmusik. Zwei weitere Biergärten soll es geben, auch um die weiterhin coronabedingt notwendigen Sicherheitsmaßnahmen möglich zu machen. Mehrere Bühnen soll es geben mit Live-Programm. 41 Schausteller werden erwartet.

Bürgermeister Christoph Böck (SPD) stellte am Freitag das Konzept für das Volksfest vor, das wieder am gewohnten Platz stattfinden kann, wo über Monate Containerbauten für das Corona-Test- und Impfzentrum standen. Wegen der weiter das Leben beeinträchtigenden Corona-Lage entfällt der gewohnte Festzug zum Auftakt des Lohhofer Volksfests. Dafür findet am Samstag, 4. Juni, ein abgespeckter Einzug von Wirtsleuten, Brauerei, Stadtrat und Fahnenabordnungen der Vereine statt. Der Seniorennachmittag wird einer Mitteilung der Stadt zufolge wegen der Vielzahl der teilnehmenden Menschen in einen Senioren-Mittagstisch an allen vier Werktagen vom 7. bis 10. Juni umgewidmet. Besondere Aktionen mit ermäßigten Preisen sind am Kindertag und Familientag, 7. und 12. Juni, geplant. Am 9. Juni wird es ein großes Musikfeuerwerk geben.

Vergangenen Sommer hatte die Stadt im Valentinspark als Ersatz für das größte Volksfest im Landkreis München ein Sommerfest mit Buden, Fahrgeschäften und beschränktem Einlass nach Kontrolle ermöglicht.