Nach zweijähriger Unterbrechung findet von 3. bis 12. Juni wieder ein Lohhofer Volksfest statt. An diesem Freitag um 18 Uhr zapft Bürgermeister Christoph Böck auf der Festwiese am Münchner Ring das erste Fass an, das diesmal von der Augustiner-Brauerei kommt. Die Bedeutung des Akts bringt nach zwei Jahren Corona-Pandemie Böck in seinem Grußwort auf den Punkt, wo er erleichtert betont, dass endlich der "Anstich" den "Abstrich" ablöse. Viele Monate lang stand das Test- und Impfzentrum auf der Festwiese im Mittelpunkt der Pandemiebekämpfung. Jetzt wird dort wieder gefeiert.

Das Programm ist bunt und reichhaltig. Die Stadtkapelle spielt am Auftaktabend. Tags drauf geht um 14 Uhr am Rathausplatz ein Festzug los und führt über Raiffeisenstraße, Bezirksstraße, Margaretenanger und Alleestraße zur Festwiese. Dort ist Betrieb mit 26 Buden und Fahrgeschäften wie dem Bayern-Lift und dem Traumflug. Die bekannte Gastronomie "Lena's Alm" ist jetzt "Lena's Festzelt", wo die Stadtkapelle, die Münchner Zwietracht, Cagey Strings und Showbands auftreten. Im historischen Biergarten spielt Blasmusik, im Beach-Biergarten legt der DJ auf oder es gibt Live-Musik. Am Pfingstmontag, 6. Juni, 11 Uhr, ist Festgottesdienst im Zelt und dann gibt es Volkstänze. Der Seniorennachmittag wurde zum Senioren-Mittagstisch an den Werktagen. Ein Musikfeuerwerk steigt am Donnerstag, 9. Juni. Ermäßigte Preise gelten am Kindertag, 7. Juni, und am Familientag, 12. Juni. Mehr unter www.unterschleissheim.de.