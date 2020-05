Die Stadtbibliothek Unterschleißheim stellt nach langer Durststrecke in der Corona-Krise wieder Lesestoff bereit. Bibliothekskunden können sich über einen neuen Bestell- und Abholservice mit Medien versorgen. Von Dienstag bis Freitag können die Bestellungen zwischen 10 und 14 Uhr in der Bibliothek abgeholt werden. Wer aus gesundheitlichen Gründen nicht vorbeikommen kann, bekommt die Bestellung jeden Donnerstag kostenfrei ausgeliefert. Dazu können alle verfügbaren Medien direkt über den Online-Katalog zur Abholung vorgemerkt oder einfach über eine E-Mail an stadtbibliothek@ush.bayern.de zur Abholung oder Lieferung bestellt werden.