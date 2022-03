Mit einer zweiten Lichterkette möchte der Verein "Lichtblicke - Hoffnung für Menschen in Not" an diesem Samstag ein Zeichen gegen den Krieg in der Ukraine setzen und gleichzeitig die geflüchteten Menschen begrüßen, die in Unterschleißheim ankommen. Treffpunkt ist am Samstag, 19. März, um 18 Uhr der Rathausplatz in Unterschleißheim. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) wird von der aktuellen Situation in Unterschleißheim berichten und das Engagement der örtlichen Organisationen vorstellen. Mit dabei sind die Unterschleißheimer Wortakrobaten und Regenschirmpoeten sowie Musiker aus Unterschleißheim.