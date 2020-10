Die Stadionstraße im Unterschleißheimer Stadtteil Lohhof ist nachts hell erleuchtet, der etwas abseits zwischen Bäumen gelegene Fuß und Radweg daneben dagegen liegt im Dunkeln. Das will die CSU nun ändern. In einem Antrag an den Stadtrat regen Fraktionsvorsitzender Stefan Krimmer und Finanzreferent Stefan Diehl eine eigene Beleuchtung für Fußgänger und Radler an. Die zusätzlichen Lampen auf dem Anschnitt zwischen Parkgaststätte und Mittenheimer Straße könnten nach Meinung der beiden CSU-Stadträte an das bereits beleuchtete Buswartehäuschen an der Haimhauser Straße angeschlossen werden. "Dem Sicherheitsbedürfnis vieler Eltern und älterer Mitbürger könnte somit entsprochen werden", schreiben Krimmer und Diehl.