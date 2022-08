Ein gelbes Band könnte schon bald in Unterschleißheim Bäume markieren, an denen sich jeder Äpfel, Birnen oder anderes Obst pflücken kann. Die Ernteaktion mit dem Namen "Gelbes Band" wird von der Bundesregierung unterstützt und soll dazu beitragen, dass reifes Obst nicht am Ast oder unter dem Baum verdirbt. Bei entsprechend markierten Bäumen ist jeder eingeladen, sich einfach zu bedienen. Martin Birzl, Sprecher des Agenda-21-Teams in Unterschleißheim, hat in der Bürgerfragestunde Bürgermeister Christoph Böck (SPD) direkt darauf angesprochen, warum die Stadt noch nicht bei der Aktion mitmache. Als Birzl erläuterte, um was es geht, sagte Böck eine Prüfung der Angelegenheit zu.

Bei der Aktion geben private Obstbaumbesitzer oder eben auch die Stadt Bäume zum Abernten für den Eigenverbrauch frei. Das Ganze ist kostenlos und läuft ohne Rücksprache. Die Stadt hat Birzl zufolge Streuobstwiesen angelegt, auf denen das Obst zu verderben droht, wenn es sich keiner holt. Das Ernteprojekt "Gelbes Band" geht auf eine Initiative der Obst- und Gartenbauberatung im Landkreis Esslingen zurück. Es wurde 2020 mit einem Bundespreis im Wettbewerb "Zu gut für die Tonne!" in der Kategorie "Landwirtschaft und Produktion" ausgezeichnet. Bereits 2021 rief das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft dazu auf, sich an der Gelbes-Band-Aktion zu beteiligen. Nach Angaben des Bundesernährungsministeriums sind deutschlandweit bereits etliche Kommunen beteiligt.

Die Agenda 21 in Unterschleißheim hat ebenfalls eine Initiative gestartet, um Lebensmittelverschwendung zu bekämpfen. Weil in Deutschland jährlich etwa elf Millionen Tonnen Lebensmittel in der Tonne landen, findet von 29. September bis 6. Oktober auch eine bundesweite Aktionswoche gegen Lebensmittelverschwendung statt.