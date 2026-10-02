Es soll ein Fest der Demokratie werden, doch nun ist die „Lange Nacht der Demokratie“ in Unterschleißheim schon Stunden vor dem Beginn am Freitagabend zum Symbol dafür geworden, wie gefährdet die politische Kultur selbst im Raum München ist, wo viele von der Spaltung der Gesellschaft noch relativ wenig zu spüren meinen. Die Veranstalter vom „Bündnis Unterschleißheim für Demokratie und Vielfalt“ haben kurzfristig Pressefotografen für unerwünscht erklärt und ausgeschlossen. Wenig später rudern die Beteiligten zurück.