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ExtremismusWenn selbst Demokraten die freie Presse aussperren

Lesezeit: 3 Min.

Unterschleißheim bezieht Position für Demokratie und gegen Extremismus: Mitte Februar demonstrierten Hunderte in Unterschleißheim auf Initiative des örtlichen Bündnisses für Demokratie und Vielfalt gegen eine Veranstaltung der AfD.
Unterschleißheim bezieht Position für Demokratie und gegen Extremismus: Mitte Februar demonstrierten Hunderte in Unterschleißheim auf Initiative des örtlichen Bündnisses für Demokratie und Vielfalt gegen eine Veranstaltung der AfD.
Claus Schunk

Aus Angst vor rechten Medienaktivisten verbieten die Veranstalter der „Langen Nacht der Demokratie“ in Unterschleißheim Pressefotografen zunächst den Zutritt – dann machen sie einen Rückzieher.

Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

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Es soll ein Fest der Demokratie werden, doch nun ist die „Lange Nacht der Demokratie“ in Unterschleißheim schon Stunden vor dem Beginn am Freitagabend zum Symbol dafür geworden, wie gefährdet die politische Kultur selbst im Raum München ist, wo viele von der Spaltung der Gesellschaft noch relativ wenig zu spüren meinen. Die Veranstalter vom „Bündnis Unterschleißheim für Demokratie und Vielfalt“ haben kurzfristig Pressefotografen für unerwünscht erklärt und ausgeschlossen. Wenig später rudern die Beteiligten zurück.

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