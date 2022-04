Die Landshuter Straße in Unterschleißheim wird wegen Fräs- und Asphaltierungsarbeiten am Neubau des Gewerbekomplexes Koryfeum an zwei Wochenenden im April voll gesperrt. Die Arbeiten auf der Staatsstraße 2342 finden längstens am Samstag und Sonntag, 23. und 24. April, sowie am Samstag, 30. April, bis Montag, 2. Mai, statt. Der Verkehr wird in Oberschleißheim über die B471 Freisinger Straße, die B13 Ingolstädter Straße sowie die Landshuter Straße sinngemäß umgekehrt umgeleitet. Unter der Woche zwischen den beiden Sperrwochenenden ist die Landshuter Straße immer in allen Richtungen befahrbar. Die Linienbusse des MVV werden laut Mitteilung der Stadt an den Sperrwochenenden ebenfalls umgeleitet. Die Linie 299 entfällt komplett. Es wird gebeten, die Informationen des MVV zu beachten.