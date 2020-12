Von der heimischen Couch direkt mit in den Schnee nehmen Gerd Anthoff und das Forum Unterschleißheim ihre Zuhörer an diesem Donnerstag, 10. Dezember. Um 20 Uhr ist die Aufzeichnung der musikalischen Lesung "Geschichten zur Winterzeit" auf der Homepage www.forum-unterschleissheim.de abrufbar. Im kostenlosen Digitalangebot steht außerdem eine spannende Weihnachtslesung für Kinder am 18. Dezember, Beginn 17 Uhr, auf dem Programm. Am 6. Januar schließlich hat das Unterschleißheimer Kulturzentrum zum Neujahrskonzert von 20 Uhr an digital die Münchner Symphoniker zu Gast, mit Musik von Beethoven und Stravinsky.