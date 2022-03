Teilnehmer formen aus Teelichtern ein Herz auf dem Rathausplatz. Und einer von ihnen berichtet hinterher von "Gänsehaut"-Momenten. Es war die zweite Lichterkette-Veranstaltung seit Beginn des Krieges in der Ukraine, zu der am Samstag in Unterschleißheim auf dem Rathausplatz Menschen zusammenkamen. Eine ukrainische Sängerin bewegte dabei mit ihrem Vortrag ebenso die Anwesenden wie Sophie Kompe von den Regenschirmpoeten, die in einer Geschichte "den ganzen Irrsinn dieses Krieges" zusammenfasste, wie ein Beteiligter auf Facebook nach der Veranstaltung schrieb. Der Verein "Lichtblicke - Hoffnung für Menschen in Not" hatte zu der Zusammenkunft aufgerufen, um ein ein Zeichen für Frieden und gegen den Krieg in der Ukraine zu setzen. Man sei "noch immer fassungslos über die Brutalität" der Ereignisse, teilt Vereinsvorsitzender Benjamin Straßer aus Unterschleißheim mit. Vor allem wolle man die vor dem Krieg geflüchteten Menschen willkommen heißen, die in der Stadt angekommen seien. Der Zweite Bürgermeister Tino Schlagintweit (Grüne) und die Dritte Bürgermeisterin Annegret Harms (SPD) waren anwesend, dazu Stadträte und Bürger. Die Veranstalter hatten bereits am 27. Februar, kurz nach Kriegsbeginn, mit einer Demonstration ein Licht der Hoffnung zu verbreiten versucht.