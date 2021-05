Die Unterschleißheimer Feuerwehr hat ihre Führung bestätigt. 108 wahlberechtigte Feuerwehrleute haben sich am Montagabend unter freiem Himmel und mit dem in der Pandemie gebotenen Abstand getroffen, um in Präsenz zu wählen. Wie Bürgermeister Christoph Böck (SPD), der die Versammlung leitete, verkündet, wurden Kommandant Markus Brandstetter und Stellvertreter Dirk Baquet von der aktiven Mannschaft in zwei Wahlgängen in ihren Ämtern bestätigt. Kommende Woche muss der Stadtrat noch zustimmen.