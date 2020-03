Bürgermeister Christoph Böck (SPD, links) schaut sich die Ergebnisse mit Tino Schlaginweit (Grüne) an. Böck muss gegen Stefan Krimmer in die Stichwahl.

Als alle Stimmen ausgezählt sind, sieht es aus, als hätte jemand die Uhr sieben Jahre zurückgedreht: Mit seinen 47,9 Prozent der Stimmen verpasst Christoph Böck (SPD) wieder knapp die direkte Wahl als Bürgermeister Unterschleißheims. Wie 2013 geht er mit einem komfortablen Vorsprung in die Stichwahl gegen Stefan Krimmer (CSU). Dieser hat mit 35,1 Prozent deutlich schlechtere Karten für die Entscheidungsrunde.

"Es war schwierig, bei insgesamt vier Kandidaten direkt gewählt zu werden", sagte Böck am Sonntagabend. "Das habe ich nur knapp nicht geschafft, ich bin sehr zufrieden." Für den amtierenden Bürgermeister, der dieses Jahr zum dritten Mal kandidierte, ist der Tag "entspannt", wie er sagte: "Ich war deutlich weniger aufgeregt als die vorigen beide Male." Nun gehe es darum, "sich reinzuhängen". Im Hinblick auf eine Wiederwahl gibt sich der Amtsinhaber aber "zuversichtlich".

Entsprechend weniger prickelnd war die Stimmung bei Krimmer. Der CSU-Mann hatte einen dynamischen Wahlkampf gefahren und war sowohl in sozialen Medien als auch bei öffentlichen Veranstaltungen sehr präsent. Dennoch gelang es Krimmer nicht, das Ergebnis seiner Vorgängerin Brigitte Weinzierl auszubauen. Laut Krimmer lassen sich die Wahlen von 2013 und 2020 jedoch nicht vergleichen: "Ich bin gegen einen Amtsinhaber angetreten, der seit sieben Jahren Erster Bürgermeister ist." Das sei "in den meisten Gemeinden immer eine große Herausforderung", sagte Krimmer, der nach eigenen Worten trotzdem zufrieden ist, "gegen einen Amtsinhaber in die Stichwahl zu gehen". Und: Es gebe "einen Grund, warum die Unterschleißheimer sich zwischen uns beiden entscheiden wollen", so Krimmer.

Obwohl die Ansagen der beiden Konkurrenten kämpferisch klingen, wollen beide Kandidaten aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus die Töne während der nächsten Tagen und Wochen aufs Wesentliche reduzieren. "Wir werden keinen großen Wahlkampf machen. Das wäre nicht angebracht", sagte Böck. Dennoch wolle die SPD Aufrufe starten, dass es trotzdem wichtig ist, wählen zu gehen". Krimmer sieht es ähnlich: Er plane kein großes Wahlkampfgeschehen, "wir haben jetzt definitiv andere Probleme". Ähnlich wie in München hatten laut Böck viele Wahlhelfer am Samstag und sogar am Sonntag abgesagt. Dennoch war es nicht nötig, wie in der Landeshauptstadt Lehrer zwangsweise zu rekrutieren. Es seien am Samstag Aufrufe gestartet worden und es hätten sich genug Leute gemeldet. Auf dem dritten Platz landete Tino Schlagintweit von den Grünen mit 9,4 Prozent. Martin Reichart (FB) kam auf 7,7 Prozent.