Die Stadt Unterschleißheim will ihre Maßnahmen für den Klimaschutz besser koordinieren. Das seit 2017 bestehende lose Kommunale Energieeffizienznetzwerk soll daher gestärkt werden, auch hat man aus einer Liste mit möglichen Maßnahmen erste Schritte definiert. So soll etwa ein Energiemanagementsystem in der Stadtverwaltung etabliert werden. Das Projekt befindet sich bereits in der Ausschreibung, um die Energiebilanz kommunaler Gebäude genauer zu betrachten. Derzeit wird laut Rathaus zudem die Umrüstung der Straßenbeleuchtung vorbereitet. Weiter planen die Stadtwerke für dieses Jahr Photovoltaikanlagen auf dem Rathaus sowie auf dem Kinderhaus Arche, der Ganghoferschule, dem Kindergarten Hollern Nord, dem Kinderhaus Nordschloss, dem neuen BRK-Gebäude sowie dem eigenen Betriebssitz. Überdies wird erwogen, das Energieeffizienznetzwerk mit Wolfratshausen, Puchheim, Olching und Pfaffenhofen an der Ilm als staatlich gefördertes Klimaschutznetzwerk weiterzuführen. Dafür stünden Zuschüsse in Höhe von 60 Prozent in Aussicht für zusätzliche Schwerpunkte wie die Fortschreibung einer Energie- und CO₂-Bilanz. Auch ein Ladesäuleninfrastrukturkonzept wäre denkbar.