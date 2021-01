Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Auch wenn in den nächsten Jahren Millionensummen in das Feuerwehrhaus an der Carl-Linde-Straße in Unterschleißheim fließen: Richtig glücklich ist man bei den Einsatzkräften derzeit nicht. Denn ein Projekt, das der Feuerwehr außer den technischen und für den Einsatz relevanten Verbesserungen eben auch am Herzen lag, wird sich nicht wie erhofft umsetzen lassen. Einen Versammlungssaal für bis zu 500 Personen bekommt man unter anderem wegen der Statik und fehlender Stellplätze nicht genehmigt. Nun soll etwas kleiner für 290 Personen weitergeplant werden.

Für den CSU-Stadtrat Johannes Bittner ist das eine herbe Enttäuschung. Der frühere stellvertretende Kommandant der Unterschleißheimer Feuerwehr sprach im Bauausschuss des Stadtrats von einer glatten "Verschlechterung" für die Feuerwehr. Und er wollte das nicht nur darauf reduziert sehen, dass man vielleicht das Weinfest nicht würde feiern können. Als Bittner bemerkte, dass er bei den Stadtratskollegen für seine Haltung relativ wenig Verständnis erntete, sagte er, es sei doch nachvollziehbar, wenn man sich bei einer solchen Investition darüber ärgere, dass aus dem großen Veranstaltungssaal nichts wird. "Wenn wir es gelassen hätten, wie es war, hätten wir das Problem vielleicht nicht."

Die Probleme mit der Versammlungsstätte im Obergeschoss waren aufgekommen, als die Umbaupläne der Stadt im Landratsamt zur Prüfung lagen. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) verkündete darauf im Herbst einen zwischenzeitlichen Planungsstopp. Nun wird unter den gegebenen Umständen weiter an dem Projekt gearbeitet. Sollte sich eine Möglichkeit ergeben, den Saal doch noch für mehr Personen zu öffnen, sagte Böck, werde man diese ergreifen. Eine Prüfung bei der Regierung von Oberbayern läuft. Auch Sondergenehmigungen wären eventuell möglich.

Abgesehen davon aber wies Böck den Eindruck zurück, die Sanierung und Erweiterung des Feuerwehrgebäudes, für die mittlerweile 16,4 Millionen Euro angesetzt sind, werde dadurch ad absurdum geführt. Diese sei notwendig und sinnvoll, sagte er. Auch aus der Bauverwaltung hieß es, das neue Gefahrenstofflager müsse zwingend geschaffen werden. Auch brauche man Platz für ein leistungsfähiges Notstromaggregat. Weitere Parkplätze in der Halle und ein Carport für Container sollen entstehen. Die Sanitäranlagen und die Heizung werden in dem mehr als 30 Jahre alten Gebäude modernisiert. Alles wird behindertengerecht gestaltet.