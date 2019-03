31. März 2019, 21:52 Uhr Unterschleißheim Kleidersammlung

Der Förderkreis von St. Korbinian organisiert am Samstag, 6. April, von 9 bis 12 Uhr auf dem Kirchplatz in der Bezirksstraße in Unterschleißheim eine Kleidersammlung. Der Erlös wird für den Unterhalt des Pfarrzentrums verwendet. Gesammelt werden gebrauchsfähige Kleidungsstücke und Wäsche, nicht jedoch Lumpen, Stoffreste, Wollabfälle, Schuhe und Lederwaren. Die Ware wird anschließend an eine Fachfirma zur Wiederverwertung verkauft. Die Veranstalter bitten darum, die Kleidungs- und Wäschestücke zur Anlieferung in Plastik- oder Müllsäcke zu verpacken, auch Tragetaschen sind willkommen, aber keine Kartons.