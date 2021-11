Das Sozialkaufhaus Klawotte der Arbeiterwohlfahrt München-Land an der Landshuter Straße 35 in Unterschleißheim braucht Unterstützung. Speziell für Dienstag- und Freitagnachmittag werden Freiwillige zur Verstärkung des Teams gesucht, etwa zum Ausladen und Kistenschleppen. Die Tätigkeit ist ehrenamtlich. Interessierte können sich bei Gabi Schmid-Scherr unter Telefon 0176/16 72 08 82 oder per Mail an klawotte.ush@awo-kvmucl.de melden.