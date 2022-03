Stadt will Trinkwasser-Belastung in Kita mit Komplett-Sanierung beheben.

Die Probleme mit Bakterien in der Trinkwasserversorgung der Unterschleißheimer Kindertagesstätte "An der Burg" sollen jetzt dauerhaft gelöst werden. Nach über einem Jahr mit Sofortmaßnahmen, Provisorien und mehreren Lösungsansätzen wird nun die komplette Installation erneuert. Einstimmig hat der Bauausschuss des Stadtrats die Arbeiten in Auftrag gegeben und dafür 350 000 Euro bewilligt. In den Sommerferien soll es losgehen.

Im November 2020 war ein Bakterium im Trinkwasser festgestellt worden, das Sofortmaßnahmen wie etwa Filter notwendig machte. Zur grundlegenden Bekämpfung des Auftretens wurden dann "diverse Installationsfehler" korrigiert, wie das städtische Bauamt berichtete. Das Bakterium war dadurch jedoch nicht zu vertreiben, weshalb es mit einer umfassenden Desinfektion des Leitungssystems versucht wurde, wiederum ohne Erfolg.

Als letzter Ausweg blieb die Komplettsanierung. Damit können nun auch grundlegende Mängel in der Installation behoben werden. Unter anderem waren die Warm- und Kaltwasserleitungen in einem geschlossenen Bodenkanal ohne Isolation gegeneinander direkt nebeneinander verlegt, was zu einer konstanten Erwärmung des Trinkwassers im Kaltwassersystem geführt hatte.

Um die aufwendige Sanierung nicht während des Kindergartenbetriebs abwickeln zu müssen, wurde nun ein Zeitplan ausgearbeitet. Während der Schließzeit der Kindertagesstätte in den Sommerferien wird an sechs Tagen die Woche gearbeitet. Anschließend sollen Restarbeiten dann noch an einigen Samstagen durchgeführt werden.