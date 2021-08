Mit dem Angebot "Basteln to go" hat das Spielmobil für Kinder zu den Sommerferien ein Sammelsurium zusammengestellt. Viele Ideen, ob Seifenblasen zum Selbermachen, Schönes und Interessantes zum Basteln oder ein süßes Rezept für die Leckermäuler ist auch dabei. In der Kiste, die direkt vor dem Kindertreff in der Lilienstraße (direkt neben "Blumen Barth) in Unterschleißheim steht, sind zahlreiche Umschläge, wovon jedes Kind einen mit nach Hause nehmen kann. In jedem Umschlag befinden sich Bastelanleitungen, ein Rezept und einiges an Material zur Umsetzung. Weitere Angebote für Kinder in den Sommerferien gibt es unter www.unterschleißheim.de/spielmobil.