Die beiden ÖDP-Kreisrätinnen Jolanta Wrobel und Karin Schuster, laden am Freitag, 4. März, zu einem Filmabend ins Unterschleißheimer Programmkino "Capitol" ein. Gezeigt wird die Dokumentation "Die Unbeugsamen", Beginn 20 Uhr. Der Film erzählt die Geschichte von Frauen, die sich ihre Beteiligung an politischen Entscheidungsprozessen erkämpfen mussten. Pionierinnen der Bonner Republik wie Renate Schmidt (SPD), Rita Süssmuth (CDU) oder Christa Nickels (Die Grünen) blicken in die westdeutsche Vergangenheit. Der Abend bietet die Möglichkeit, mit den Kreisrätinnen zu diskutieren. Genauere Informationen unter http://www.capitol-lohhof.de.