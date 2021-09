Das Karate Dojo Edo der Kampfsportabteilung des SV Lohhof startet von 16. September an in der Schulsporthalle, Nelkenstraße 28, sechswöchige Anfängerkurse für Kinder von zehn bis 14 Jahren sowie für Jugendliche und Erwachsene ab 15 Jahren. Hierbei wird traditionelles Shotokan Karate gelehrt, in dem viel Wert auf Disziplin, Tradition und Etikette gelegt wird. Trainiert wird jeweils donnerstags, Kinder von 18.45 Uhr bis 19.45, Erwachsene von 19.45 bis 21.15 Uhr. Informationen bei Roman Gerolt unter 0176/ 23 31 46 00 oder auf der Webseite www.edomuenchen.wordpress.com.