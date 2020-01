Der SV Lohhof startet am Donnerstag, 16. Januar, einen sechswöchigen Karate-Anfängerkurs für Jugendliche ab 15 Jahren und Erwachsene. Das Anfängertraining wird geleitet durch langjährige Schwarzgurtträger des Vereins, die Interessierte in diese besondere Kampfkunst einweisen möchten. Mitzubringen ist lediglich lockere Sportkleidung, Schuhe werden nicht benötigt, da barfuß trainiert wird. Der Kurs findet in der Schulsporthalle, Nelkenstraße 28, statt und kostet für Jugendliche von 15 bis 17 Jahren 25 Euro, für Erwachsene beträgt die Kursgebühr 35 Euro. Die Kurszeiten sind jeweils donnerstags von 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr. Nach Abschluss des Anfängerkurses werden die Teilnehmer in das reguläre Training montags (18.30 Uhr bis 20.30 Uhr) und donnerstags übernommen. Fragen beantwortet Roman Gerolt unter der Telefonnummer 0176/23 31 46 00.