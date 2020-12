Die Stadt Unterschleißheim versucht, dem Trend zu sogenannten Schottergärten etwas entgegenzusetzen. Die Rathausverwaltung arbeitet eine Satzung aus, die in Zukunft möglichst verhindern soll, dass Bürger ihre Gärten mit Kies und Schotter so gestalten, dass Tiere und Pflanzen keinen Platz mehr finden. Auch wird offensiver klargestellt, dass das eigentlich sogar dem Geist der Bayerischen Bauordnung widerspricht, die vorgibt, unbebaute Flächen naturnah zu belassen oder zu gestalten.

Alle Stadträte, die sich am Montagabend im Bauausschuss äußerten, machten deutlich, wie hässlich sie Schottergärten finden und die meisten bekannten auch, dass es sogar unverantwortlich sei, solche anzulegen. Doch damit war die Einigkeit auch schon vorbei. Der Prüfantrag, den die ÖDP und die Grünen im Stadtrat gestellt hatten, um zu klären, ob und was die Stadt gegen die Anlage solcher Gärten unternehmen könne, wurde geteilt aufgenommen. Während Bernd Knatz (ÖDP) und Jürgen Radtke (Grüne) rechtliche Einschränkungen per Satzung oder Bebauungsplan forderten, sagte Brigitte Weinzierl (CSU) im Namen ihrer Fraktion, dass man "die Bürger nicht so stark einschränken" wolle. Besser wäre Information und Schulung. Martin Reichart (Freie Bürgerschaft) wandte sich noch vehementer gegen neue Bestimmungen, die nur Bürokratie produzieren würden. Schottergärten seien eine Modeerscheinung und würden von selbst verschwinden.

In der Rathausverwaltung ist man dagegen der Meinung, eine Satzung, die Schottergärten verhindert, könnte ein sinnvolles Instrument sein. So war die Beschlussvorlage für die Sitzung formuliert. Sachgebietsleiter Martin Bengler wies allerdings auf den großen Aufwand hin, der zu betreiben wäre und darauf, dass es einige Jahre dauern würde, bis in der Stadt mit ihren insgesamt 170 Bebauungsplänen einheitliche Rechtsräume entstanden sein würden. An bestehenden, genehmigten Gärten könne man nichts ändern, auch würde eine Satzung zunächst nur für Gebiete gelten, in denen keine Bebauungspläne existierten. Bestehende Pläne müssten über Jahre Zug um Zug angepasst werden.

Jürgen Radtke sagte, es sei ihm klar gewesen, "dass das nicht von jetzt auf gleich wirkt". Aber die Mühe lohne sich, um vor allem den Klimawandel zu bekämpfen. Es gehe um langfristige Entwicklungen, Appelle würden wenig nützen. Thomas Breitenstein (SPD) warb dafür, sofort auch Gartenbesitzer über die fatalen Folgen von Schottergärten aufzuklären.