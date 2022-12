Auf eine "musikalische Kutschenfahrt in der Vorweihnachtszeit" will die Sängerin Lisa Wahlandt das Publikum am Donnerstag, 15. Dezember, im Unterschleißheimer "Gleis 1" entführen. Unterstützt von ihren Partnern - Pianist Jan Eschke, Bassist Sven Faller und Schlagzeuger Manfred Mildenberger - präsentiert die gebürtige Niederbayerin, die sich mit ihrer sinnlich-charakteristischen Stimme vornehmlich im Klangkosmos von Jazz und Pop bewegt, das Programm "Home for Christmas". Es sind neu arrangierte Weihnachtslieder und Christmas-Songs: "Vielfältige Klänge, mal sanft angeschmiegt, mal humorig geflüstert, mal leidenschaftlich geprägt", verspricht die Band. Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten gibt es im Ticket-Shop Unterschleißheim: (Tel. 089/310 09-200) oder über www.forum-unterschleissheim.de respektive München-Ticket.