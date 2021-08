Am 14. September startet das Judotraining der Kampfsportabteilung des SV Lohhof auf der Matte im Ballhausforum. Die Minis üben dienstags von 17 bis 18 Uhr und donnerstags von 16.30 bis 17.30 Uhr. Anfänger (acht bis zwölf Jahre) treffen sich dienstags um 18 Uhr und donnerstags um 17.30 Uhr. Acht- bis Zehnjährige trainieren montags und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr, danach beginnt das Training für Jugendliche. Erwachsene kommen montags um 20 Uhr und freitags um 19.30 Uhr in die Halle. Ein Schnuppertraining ist freitags von 17 bis 17.30 Uhr und von 17.45 bis 18.15 Uhr. Auch die Ju-Jutsu-Trainingszeiten ändern sich: Jugendliche und Erwachsene trainieren dienstags und donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr. Information und Anmeldung per E-Mail an ingrid.zeilinger@svlohhof.de oder unter Telefon 089/37 05 35 66.