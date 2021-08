Nach der Absage im Juni hat die Stadt Unterschleißheim den eigentlich für Oktober geplanten, traditionellen Jahrmarkt coronabedingt abgesagt. Eine Risikobewertung der Verwaltung habe ergeben, dass ein "verantwortungsvolles und wirtschaftliches Veranstaltungs- und Hygienekonzept" in der Bezirksstraße nicht umzusetzen sei, heißt es aus dem Rathaus. In normalen Zeiten ziehen die Unterschleißheimer Jahrmärkte im Jahr etwa 30 000 Besucher und etwa 100 Händler und Schausteller an. Der Infektionsschutz hätte zur Folge gehabt, dass sich bezogen auf die Veranstaltungsfläche dort nur 300 bis 400 Menschen gleichzeitig hätten aufhalten dürfen. Die Stadt arbeitet nun an alternativen Formaten noch für dieses Jahr.