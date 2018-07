24. Juli 2018, 22:06 Uhr Unterschleißheim 20 Jahre "Gleis 1"

Jugendkulturhaus Unterschleißheim feiert drei Tage Jubiläum

20 Jahre Jugendkultur in Unterschleißheim sind für das "Gleis 1" ein Grund zu feiern: Von Donnerstag, 26., bis Samstag, 28. Juli, finden zahlreiche Veranstaltungen statt. Am 28. Oktober 1998 wurde der Schlüssel des neuen Jugendkulturhauses am S-Bahnhof Lohhof offiziell an den Kreisjugendring München-Land übergeben. Damals waren die Wände noch kahler Beton und man hatte nicht mal einen Namen. Knapp vier Monate später eröffneten Die Schröders auch jugendgerecht das "Gleis 1", wie es seitdem heißt. 20 Jahre später blickt die Einrichtung auf das Erreichte zurück. Immer noch einmalig ist das Konzept eines kommerziellen Cafés, neben der angebundenen mobilen Jugendarbeit, einem klassischen Jugendzentrum mit all seinen Facetten sowie dem teilprofessionellen Veranstaltungsbetrieb.

Dieser brachte unter anderem. Künstler wie Michael Fitz, Blumentopf, Ringsgwandl, Martina Schwarzmann und Nick Woodland auf die Bühne am Hollerner Weg. Zum Nordbeat-Ska-Festival kommt jährlich die große Fan-Gemeinschaft aus ganz Deutschland nach Unterschleißheim. Drei Übungsräume, ein Musikkreativraum, ein Tonstudio und engagierte Musikpädagogen stehen den Jugendlichen zur Verfügung. Ein Lied davon werden Akzent um Frontmann Michael Dietmayr am Donnerstag, 26. Juli, zum Auftakt des dreitägigen Geburtstagsfestivals singen, die sich als Band der ersten Stunde noch einmal für diesen Abend zusammengefunden haben. Einlass ist um 16 Uhr. Von 17.30 Uhr an wird das Ehemaligen-Theater des Carl-Orff-Gymnasiums "Des Bettlers Oper" auftreten; danach spielen Skiffle Skeletons, Bienenstich, Salome Fur und Akzent. Am Freitag, 27. Juli, geht die Party von 16.30 Uhr an weiter, die Konzerte von The Locked, Chronik, Thursday Outcast, Embrace The Emperor, Empath und Hard Attack starten um 18 Uhr. Ein Jazz-Weißwurstfrühstück mit der No Nonsense Band steht am Samstag, 28. Juli, um 11 Uhr auf dem Programm. Später gibt es ein Familienkino, Vorstellungen von Monique Sonnenscheins Zauber-Mitlach-Theater und es wird gegrillt. Ende ist um 18 Uhr.