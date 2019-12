Die Stadt hat sich für 2020 zahlreiche Projekte vorgenommen und will sogar Schulden machen

Investitionen in Höhe von mehr als 50 Millionen Euro hat sich die Stadt Unterschleißheim für 2020 vorgenommen. Im mittelfristigen Finanzplan bis 2023 kommen weitere 85 Millionen Euro an geplanten Ausgaben dazu. Bei der Etatberatung im Hauptausschuss des Stadtrats wurde das gigantische Paket ohne viel Aufhebens durchgewinkt; unterschiedliche Ansichten gab es nur bei der Frage, ob man die gesamten Investitionen vom Festgeldkonto bestreiten oder aus finanztechnischen Gründen wieder einmal Schulden aufnehmen solle.

75,6 Millionen Euro hatte Unterschleißheim zum Jahresanfang 2019 auf der hohen Kante. Ende nächsten Jahres würden es immer noch 35 Millionen Euro sein, wenn alles dem Haushaltsplan folgt; Ende 2023 sollen dann gut 13 Millionen Euro auf der Bank liegen. Dabei hat die Stadtkämmerei allerdings die Einnahmen maximal defensiv kalkuliert. Im vergangenen Jahr hatte Unterschleißheim 56 Millionen Euro an Gewerbesteuer eingenommen, heuer liegt drei Wochen vor Kassensturz die Hochrechnung bei knapp 55 Millionen Euro. Dennoch wurden für 2020 nur 40 Millionen Euro Gewerbesteuereinnahme angesetzt, um für alle denkbaren Konjunkturschwankungen gerüstet zu sein.

Das Jahresergebnis 2020 wäre im Ansatz in den roten Zahlen. Weil aber alle Investitionen schon beschlossen, langfristig vorbereitet und angekündigt sind, entschieden sich die Finanzreferenten der Fraktionen in internen Vorgesprächen dafür, alles auch durchzuziehen und darauf zu vertrauen, dass die reale Abrechnung schon besser ausschauen werde als die Kalkulationen. Allein 19 Millionen Euro stehen nun im Etat für Grunderwerb, über dessen Zweck sich die Stadt ausschweigt; wahrscheinlich sind für mittelfristige Baulandausweisungen Transaktionen nötig. Elf Millionen Euro stehen 2020 für den Neubau der Michael-Ende-Grundschule im Haushalt, der bis 2023 mit fast 40 Millionen Euro zu Buche schlägt, und sechs Millionen Euro für einen neuen Kinderhort.

Bis 2023 kommen dann noch der Neubau des Wohn- und Geschäftsblocks auf dem ehemaligen Tankstellengrundstück an der Bezirksstraße für rund 18 Millionen Euro dazu, die Sanierung des Feuerwehrhauses für neun Millionen Euro, der Wohnungsbau für städtische Beschäftigte an der Kiebitzstraße für 4,5 Millionen Euro, der Umbau der Fahrzeughalle für das Rote Kreuz mit erwarteten knapp vier Millionen Euro und weitere Projekte im siebenstelligen Bereich.

Man habe sich "sehr, sehr viel vorgenommen", bilanzierte Bürgermeister Christoph Böck (SPD), dennoch könne man "einen sehr soliden Haushalt" vorlegen. Auch bei Investitionen in Rekordhöhe - doppelt so viel wie im laufenden Jahr - habe er "schon ein gutes Gefühl". Die Akzeptanz des Zahlenwerks war über alle Fraktionen so einhellig, dass über Fußnoten debattiert wurde. Stefan Diehl (CSU) attestierte "eine gute Basis - aber sehr solide ist anders". Angesichts eines prognostizierten negativen Ergebnisses 2020 könne man nicht restlos zufrieden sein.

In der mittelfristigen Kalkulation ist nun als Puffer eine Kreditaufnahme eingeplant, mit der der Wohnungsbau an der Bezirksstraße finanziert werden könnte. Angesichts der Zinslage sei eine Verschuldung dafür finanztechnisch absolut seriös, fanden SPD, Grüne, ÖDP und FDP. Sollten die Jahresabschlüsse besser ausfallen als geplant, werde man keinen Kredit brauchen. Die CSU hielt das für verfehlt. Ihr Finanzreferent Diehl forderte "ein klares Signal, dass die Stadt alle Projekte zunächst aus eigener Kraft finanzieren will". Mit neun zu fünf Stimmen wurde die Debatte um den Zeitpunkt der Darstellung im Etat gegen die CSU entschieden.