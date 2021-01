Von Bernhard Lohr

Erfolgreiche Start-ups-Produkte, die jeder haben will: Was ist nicht alles schon aus in einer fröhlichen Bierlaune heraus entstanden? Bei Alexander Inderst und Siggi Gabriel war es fast so. Sie saßen halt nur eher frustriert in ihrer WG in Giesing am Tisch, hatten die dritte oder vierte halbe Bier vor sich und fragten sich, was diesmal schiefgelaufen war. Sie hatten wieder einmal versucht, ein hippes Getränk mit Ingwer zu kreieren. Es schmeckte aber nicht. Sie kippten den gepressten Ingwersaft, der vor ihnen auf dem Tisch stand, in ihre Biergläser und stellten verwundert fest: Das ist es - Ingwerbier.

Alexander Inderst erzählt flott, haut zwischendurch einen Scherz raus, lacht und springt leicht von einem Gedanken zum anderen. "Wir waren natürlich skeptisch", sagt er. Mit Bier zu "panschen", wie Inderst sagt, das macht in Bayern keiner leichtfertig. "Da muss man sich bisserl öffnen", sagt er, "ein scharfes Bier."

Der 35-Jährige lebt heute in Unterschleißheim und arbeitet im Marketing. Vielleicht fliegen ihm deshalb Ideen und Formulierungen nur so zu. Der Titel ihres neuen, offiziell als Biermischgetränk titulierten "Ingwer narrisch" fiel ihm zum Beispiel beim Spaziergehen ein, als ihm der legendäre Ausruf "I werd narrisch, Krankl schießt ein" des österreichischen Kommentators Edi Finger beim 3:2 gegen Deutschland 1978 in Cordoba durch den Kopf. Fußball ist ja auch sein Ding. Er und Mitgründer Siggi Gabriel kickten beim TSV Trudering. Ein befreundeter Grafiker erfand das "Ingwer narrisch"-Etikett mit der jungen Frau, das stark an Werke des Pop-Art-Künstler Roy Lichtenstein erinnert. Damit war der Auftritt vollends unverwechselbar.

Biere werden so nicht angepriesen, auch Biermischgetränke nicht unbedingt. "Don't call it Radler", werben die selbst ernannten "Panscher" vom Dienst, die Wert darauf legen, etwas Wertiges aus besten Zutaten geschaffen zu haben, dessen Alkoholgehalt mit 4,5 Prozent nahe dran ist an einem normalen Hellen. Ihr scharfes Getränk besteht aus 84 Prozent nach dem Reinheitsgebot gebrauten bayerischen Märzenbier und 16 Prozent Ingwer-Zitronen-Limetten-Sirup. Das Bier stammt aus einer Brauerei im Raum Rosenheim, der Ingwer-Sirup aus Holzkirchen. Das Ingwerbier ist über einen Online-Vertrieb und ausgewählte Händler in Bayern und Baden-Württemberg zu bekommen. An die 40 Verkaufsstellen existieren im Münchner Raum. Drei Abfüll-Chargen mit jeweils 20 000 Flaschen wurden produziert. Eine vierte Charge ist 2021 geplant.

Die Firma, die Inderst und Gabriel 2018 in Unterschleißheim gründeten, und die das Getränk vertreibt, heißt "Home of Unvernunft". Der Spaßfaktor spielt bei Inderst immer mit rein. Neben seinem Beruf hat er früher schon Partys veranstaltet. Und so zog er das Marketing für "Ingwer narrisch" ungewöhnlich auf. 2018 meldeten Inderst und Gabriel in München einen St.-Martinszug für Erwachsene an, der vom Stachus losgehen sollte. Was Kinder dürften, das dürften auch die Eltern, argumentierten sie. 8000 Menschen fanden das auf Facebook gut. Das Kreisverwaltungsreferat war weniger aufgeschlossen und vermutete nicht ganz zu Unrecht, dass da einer eine Brauchtumsveranstaltung für Werbezwecke nutzen wolle. Inderst sieht solche Verrücktheiten als Teil seiner selbst. Eine Disco-Night am Tag hat er im Münchner Club Milla ausgerichtet. "Wir müssen das manchmal auch ausleben", sagt er.

Andererseits arbeitet er solide und beständig daran, das Ingwerbier-Projekt weiterzubringen. Kürzlich stand er in Unterschleißheim in einer Bude bei den Winterinseln, die die Stadt auf dem Rathausplatz, im Valentinspark und im Lohwald als coronakonformen Ersatz für den Christkindlmarkt an zwei Wochenenden hat stattfinden lassen. Dabei bot er die nächste Erfindung "Jolly Ginger" an. Für das Glühbier haben die Spezln von früher wieder ungewöhnliche Dinge zusammengemischt. Ein befreundeter Koch stellte das Rezept mit Limetten- und Zitronensaft schließlich zusammen, dazu Rohrzucker und elf Gewürze. Tonkabohne ist darunter, was in Richtung Vanille geht, und natürlich Ingwer. Als Inderst und Gabriel das erhitzten und tranken, war das Ergebnis ähnlich dem beim scharfen Bier: "Hoppla", erinnert sich Inderst an den entscheidenden Moment, "das schmeckt wieder erstaunlich gut." 250 Dreiviertelliter-Flaschen von "Jolly Ginger" ließen sie jetzt zum Winter abfüllen. Und auch wenn coronabedingt der Verkauf auf Märkten nicht wie gewünscht lief, sind alle Flaschen weg. Freunde, Bekannte, Verwandte griffen zu. "Ich hab' selber keines mehr", sagt Inderst.

Die Sache mit dem Glühbier und den Winterinseln hat dem Projekt der beiden neuen Schwung verliehen. Sie wollen sich weiter von Unterschleißheim aus einen Namen machen. Und sie wollen nicht mehr als die "Ingwerbuam" abgestempelt werden. So wollen sie kommendes Jahr weitere Biermischgetränke in diesem Stil auf den Markt bringen und vielleicht, so erträumt es sich Inderst, wird daraus mal ein florierender Laden. Eine eigene Brauerei wäre ein Traum, wenngleich sich die beiden Gründer nicht als große Braumeister sehen, obwohl Siggi Gabriel aus einer Brauerfamilie in Norddeutschland stammt. Ihre Getränke haben die beiden kreativen Bier-Misch-Meister jedenfalls woanders auf der Welt bisher so noch nicht wieder gefunden.