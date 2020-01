Die Stadt Unterschleißheim informiert am Mittwoch, 8. Januar, im Festsaal des Bürgerhauses die Öffentlichkeit über die Überarbeitung der Planungen für das neuen Wohnviertel am Business Campus. Beginn der Veranstaltung ist um 19 Uhr. Der Plan sieht Wohnungen in verschiedenen Größen, soziale und kulturelle Nutzungen sowie eine Kita und kleinteilige Gewerbeflächen vor.