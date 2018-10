7. Oktober 2018, 21:51 Uhr Unterschleißheim Infoabend bei der VHS

Im VHS-Zentrum in Unterschleißheim, Landshuter Straße 20 - 22, findet am Mittwoch, 10. Oktober, von 19 Uhr an eine Informationsveranstaltung zu dem Kurs "Geprüfter Fachmann/Geprüfte Fachfrau für kaufmännische Betriebsführung nach der Handwerksordnung" statt. Der Lehrgang selbst beginnt am Mittwoch, 7. November. Die Kursgebühren betragen 1400 Euro.