In einer Pandemie-Situation mit den einhergehenden Einschränkungen kann ein Event-Dienstleister eigentlich nicht mehr viel retten. Doch die Firma EvenDS-Management in Unterschleißheim hat Kreativität bewiesen. So organisierte sie semi-virtuelle Hochzeiten und eine Silent-Disco. Mit solchen Ideen hat das Unternehmen die Jury überzeugt, die über die Vergabe des Wirtschaftspreises der Innovative Community Unterschleißheim (ICU) entschied. Mit der EvenDS zählen die Simi Reality Motion Systems GmbH und die Keller & Kalmbach GmbH zu den aktuellen Preisträgern. Mit dem Preis unterstreicht der ICU-Verein, dessen Vorstandsvorsitzender Bürgermeister Christoph Böck (SPD) ist, die Bedeutung der "auf Wirtschaftlichkeit und Nachhaltigkeit ausgerichteten Unternehmen" im Raum Unterschleißheim. Die Simi Motion GmbH hilft dabei, den Bewegungsablauf des Menschen mit moderner Technik zu entschlüsseln, was laut Mitteilung der Stadt im Sport und in der Medizin einen Meilenstein setzt. Die Keller & Kalmbach GmbH, Experte für Verbindungselemente und Befestigungstechnik, habe sich der Förderung junger Talente verschrieben. Zwölf Firmen hatten sich um den Preis beworben.