Kostenlose öffentliche Verkehrsmittel für die Stadt, kleine Windkraftanlagen auch für Privatpersonen, Solarmodule auf jedes Dach, eine Anti-Flugreisen-Kampagne - das sind einige der radikaleren Vorschläge, die am Dienstagabend beim Klimaworkshop in Unterschleißheim ausformuliert worden sind. Bürgermeister Christoph Böck (SPD) hatte die Bürger dazu aufgerufen, ihre Vorschläge für "das zentrale Thema im Moment und für die Zukunft" einzubringen. Diese sollen dann in einen Aktionsplan eingearbeitet werden, der die Grundlage für die zukünftige Klimapolitik der Stadt bilden soll.

Im großen Sitzungssaal des Bürgerhauses waren vier Stehtische eingerichtet worden, einer pro Themenbereich. Diese waren Energie, Mobilität, Umweltschutz und Stadtentwicklung sowie Best-Practice-Beispiele. Letzteres war auch die erste Station von Bürgermeister Böck, der sich die Vorschläge der etwa 50 Teilnehmer anhörte und direkt Fragen beantwortete. Schnell entwickelten sich die Best-Practice-Gespräche zu einer Diskussion über Nachhaltigkeit und Verbraucherverhalten. So äußerten einige Besucherinnen den Wunsch nach mehr Secondhandläden und einem Reparaturcafé in der Stadt.

Detailansicht öffnen Etwa 50 Unterschleißheimer haben beim Klimaworkshop an den Thementischen diskutiert. (Foto: Florian Peljak)

Am beliebtesten war die Idee, einen verpackungsfreien Laden zu eröffnen, damit "man dafür nicht nach München fahren" müsse, wie Marie Berkholz vom Carl-Orff-Gymnasium sagte. Sie und ihre Mitschülerin Viktoriya Tetko waren - "leider", wie die beiden selbst sagten - die einzigen richtig jungen Menschen bei der Veranstaltung. Umso mehr brachten sie die Stimme der Jugend zur Geltung, indem sie die Anwesenden zum nächsten Streik der "Fridays for future"-Bewegung am 20. September aufriefen. Dabei sollen nicht nur Schüler mitmachen, sondern die Gesamtbevölkerung. Wie das gehen soll? Berufstätige können "sich freinehmen oder den Chef für die Initiative sensibilisieren", erklärten die Schülerinnen. Im Zweifel sei eine etwas längere Mittagspause eine gute Lösung. Auch Bürgermeister Böck unterstützte die Einladung der beiden.

Bei den Diskussionen bildeten sich kleine Gruppen rund um die Stehtische. Mit dabei waren auch Vertreter anderer Parteien aus dem Stadtrat wie der Zweite Bürgermeister Stefan Krimmer (CSU) und die Dritte Bürgermeisterin Brigitte Huber von den Grünen. Die Gespräche waren stets ruhig und sachorientiert, auch wenn es etwas persönlicher wurde. Zwei Besucher am Mobilitätstisch schrieben auf eine Karteikarte, dass der Bürgermeister selbst auf das Dienstauto verzichten solle. Das nahm Böck wiederum gelassen: "Ganz ohne geht es leider nicht, aber ich fahre so viel wie möglich mit dem Fahrrad", sagte er. Im Bereich Mobilität teilten die meisten Anwesenden die Meinung, dass der S-Bahn-Takt auf zehn Minuten verdichtet werden solle. Auch bei der Fahrradfreundlichkeit der Stadt gebe es Luft nach oben, etwa bei den Fahrradstreifen, die auf das ganze Stadtgebiet erweitert werden sollten.

Detailansicht öffnen Die Vorschläge wurden auf Karteikarten geschrieben und sollen nun in einen Aktionsplan der Stadt einfließen. (Foto: Florian Peljak)

In Sachen Energie war Geothermie das große Gesprächsthema. Zwar setzt die Stadt mit ihren Erdwärme-Anlagen bereits auf diesen Weg der Energieversorgung, doch es hätten nicht alle Haushalte einen Anschluss, erklärte eine Besucherin der Veranstaltung, die zugleich die Offenheit des Bürgermeisters gegenüber der Bevölkerung lobte: "Es ist gut, dass er sich ein paar Bürgermeinungen anhört", sagte sie. Solche Events seien eine tolle Möglichkeit, um sich an der Stadtpolitik zu beteiligen. Sie selbst habe auch beim Umwelttisch Vorschläge eingebracht, zum Beispiel das Pflanzen von Blumen anstatt von Rasen in öffentlichen Grünanlagen. Das sei besser für viele Insekten, meinte die Unterschleißheimerin, und es sei in einigen Gemeinden schon längst Realität.

Wer den Workshop offenbar nicht gut fand, war der Unterschleißheimer Altbürgermeister Rolf Zeitler (CSU). Unter einem Facebookeintrag über den Abend von Bürgermeister Böck kritisierte er die seiner Meinung nach fehlende politische Vielfalt bei der Veranstaltung: "Leider kein toller Querschnitt der Bürgerschaft unserer Stadt", kommentierte er. Dabei war der Workshop ein bisschen wie Facebook im echten Leben: Bürger sprachen unter sich, mit dem Bürgermeister, mit der Verwaltung und mit Stadträten verschiedener Parteien. Anders als auf Facebook ohne Streit.

Der Aktionsplan, den die Stadtverwaltung aus den eingesammelten Vorschlägen ihrer Bürger entwickeln will, soll als Grundlage für die zukünftige Klimapolitik der Stadt gelten. Unterschleißheim unterstützt die Klimaschutzinitiave "29++" des Landkreises München. Deren Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 die Kohlendioxid-Emissionen von durchschnittlich 13 Tonnen auf rund sechs Tonnen pro Kopf zu reduzieren.