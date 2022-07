Von Bernhard Lohr, Unterschleißheim

Der Umbau des Stadtzentrums in Unterschleißheim soll ein großer Wurf werden. Sehnsüchtig werden seit Jahren Fortschritte erwartet. Nun zeichnet sich ab, dass 2023 tatsächlich etwas vorangeht. Denn die Stadt sucht einen alternativen Standort für den Bonus-Markt, der sich am Rathausplatz im Isar-Amper-Zentrum (IAZ) befindet. Bis Ende dieses Jahres muss dieser dort raus, heißt es aus dem Rathaus. Voraussichtlich wird der Markt auf einem Parkplatz am Rathaus in Richtung Raiffeisenstraße gelegen für ein paar Jahre in Containern unterkommen.

Wie Thomas Stocker, Geschäftsleiter im Rathaus, sagt, zeichnet sich der Abriss des IAZ ab. Über den exakten Termin entscheide der Eigentümer. Der Bauausschuss des Stadtrats hat erst einmal beschlossen, den Parkplatz als vorübergehenden Standort für den Markt näher zu untersuchen. Auch eine Platzierung auf dem Park-and-ride-Platz unter der Le-Crès-Brücke ist eine Option.

Die Hängepartie um die "Neue Stadtmitte" lähmt die Stadt seit Jahren. Das Zentrum am Rathausplatz hat großes Potential. Es ist dicht bebaut und auch in unmittelbarer Nähe leben in großen Wohnblöcken viele Menschen. Die S-Bahn grenzt an und der Bahnhof wurde eben erst erneuert und barrierefrei ausgebaut. Dennoch herrscht am Rathausplatz oft Tristesse, was auch daran liegt, dass mit Blick auf die großen Umwälzungen das IAZ schon seit Jahren in Teilbereichen leer steht. Als 2019 der Edeka-Markt dicht machte, drohte gar ein Versorgungsengpass. Ein Rotkreuz-Mobil steuerte den Rathausplatz an. Dann kam im Oktober 2019 der Bonus-Markt, der jetzt umziehen soll.

Bonus steht für "Berufliche Orientierung, Nachbarschaftsläden und Service" gGmbH. Die kleine Supermarktkette ist ein Tochterunternehmen einer Gesellschaft für berufliche Integration in Stuttgart und wird aus dem Sortiment von Rewe beliefert. Der Markt, der übergangsweise für drei bis fünf Jahre auf einem Parkplatz residieren soll, wird dort eine Verkaufsfläche von 150 Quadratmetern haben. Favorisiert wird vom Rathaus der Standort am Rathausparkplatz, weil bei der Bahn wegen des Park-and-ride- Platzes gewisse Vorbehalte ausgemacht worden sind. Auch wäre der Markt am Rathaus leichter fußläufig erreichbar, etwa von der Raiffeisenstraße aus.

Die Entwürfe für die "Neue Stadtmitte" liegen schon lange vor. Der Stadtrat hat im Dezember 2019 beschlossen, sich an den Ideen des Münchner Büros Steidle Architekten zu orientieren. In der Folge stockte das Projekt auch wegen schwieriger Verhandlungen mit den beiden Eigentümern der betroffenen Grundstücke, mit denen das Rathaus aushandelt, wie weit diese über die sogenannte Sozialgerechte Bodennutzung (Sobon) Planungsgewinne abtreten und sich an Kosten für die Infrastruktur beteiligen. Auch die Corona-Pandemie habe die Gespräche erschwert, sagte jüngst Bürgermeister Christoph Böck (SPD).