Wahlen in Zeiten der "Corona"-Angst erfordern besondere Maßnahmen. Das Unterschleißheimer Rathaus hat sich zur Kommunalwahl am 15. März mit Desinfektionsmitteln für mehr als 700 Euro eingedeckt. "Jedes Wahllokal kann damit ausgestattet werden", versichert die Verwaltung. Im Rathaus werden an den Haupteingängen und im Foyer Desinfektionsspender angebracht. An den Zugängen zur Verwaltung wie in der Stadtbibliothek, im Ticketshop und in der Bauverwaltung gibt es Spender. Die Stifte zum Ankreuzen sollen "nach jeder Wahl sorgfältig gereinigt werden". Zusätzliche Stifte werden angeschafft, so dass die meisten Wähler bei Bedarf einen unberührten Stift nutzen können. Zudem gilt die Erlaubnis, eigene Stifte mitzubringen. Alle Wahllokale, speziell die Schulen, werden in der Nacht nach dem Wahlabend bakterizid gereinigt.